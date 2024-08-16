ЕС осудил приговор в России девушке за донат в $51 на помощь Украине

Пресс-секретарь Европейской службы внешних дел Набила Массрали осудила заключение на 12 лет гражданки России и США Ксении Карелиной за пожертвование 51 доллара на помощь Украине.

Об этом она написала в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Представительница ЕС заявила, что 12-летний приговор Карелиной за пожертвования в пользу украинской неправительственной организации "шокирует".

"ЕС призывает Россию освободить всех узников совести и прекратить репрессии в отношении протестующих против войны", – добавила Массрали.

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Накануне российский суд приговорил Ксению Карелину к 12 годам заключения по статье о государственной измене за то, что она пожертвовала 51 доллар благотворительной организации в поддержку Украины.

Карелина живет в Лос-Анджелесе и стала гражданкой США в 2021 году. Она была арестована во время посещения семьи в январе 2023 года в Екатеринбурге.

Женщина признала себя виновной на прошлой неделе после судебного заседания, проходившего за закрытыми дверями.

Карелина предстала перед судом в июне в том же суде, что и репортер Wall Street Journal Эван Гершкович, который был заключен за шпионаж, но освобожден в начале августа в рамках обмена заключенными с США и другими западными странами.

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