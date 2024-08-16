Во Франции во время авиашоу коллекционный самолет упал в море во время авиашоу

Во Франции частный коллекционный самолет Fouga Magister упал в море возле Ле-Лаванду в департаменте Вар.

Об этом сообщает Le Figaro, информирует "Европейская правда".

Информацию об авиакатастрофе подтвердила местная портовая администрация.

Инцидент произошел в пятницу вечером во время авиашоу по случаю 80-й годовщины высадки в Провансе.

Реклама:

Accident d’un avion de la patrouille de France au Lavandou à l’instant. En espérant que le pilote soit indemne. pic.twitter.com/LwXCjQZ38l – Maxime Govare (@MGovare) August 16, 2024

Во время авиакатастрофы пилот не смог катапультироваться. Его судьба пока неизвестна.

На море работают спасатели, а авиашоу остановлено.

"Спасательные операции по поиску пилота сейчас координирует Средиземноморский региональный оперативный центр наблюдения и спасения (CROSS). В поисках задействованы силы пожарно-спасательной службы департамента Вар и морской жандармерии", – говорится в пресс-релизе префектуры Вар.

Fouga Magister, бывший флагманский самолет Военно-воздушных сил Франции с 1964 по 1981 год, был специально разработан для летных школ и тренировок. Самолет особенно популярен среди коллекционеров.

Напомним, в среду во Франции произошла авиакатастрофа с двумя истребителями. Один из пилотов был найден целым и невредимым, еще двое погибли.