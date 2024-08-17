Прикордонники в аеропорту Лондона страйкуватимуть більшу частину вересня

Сотні офіцерів Прикордонних сил в аеропорту Хітроу протягом 23 днів з кінця серпня братимуть участь у страйку через тривалу суперечку щодо змін в умовах їхнього працевлаштування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Близько 650 членів профспілки працівників державних і комерційних служб (PCS) страйкуватимуть з 31 серпня по 3 вересня, після чого розпочнеться період "роботи за правилами", який триватиме до 22 вересня, тобто без понаднормових робочих годин і додаткової роботи, що не передбачена контрактом.

Члени PCS, які працюють на паспортному контролі в терміналах 2, 3, 4 і 5 в Хітроу, перебувають у суперечці зі своїм роботодавцем після того, як у квітні було запроваджено новий реєстр.

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Профспілка заявила, що близько 160 співробітників залишили Прикордонні сили через брак гнучкості та зміни у змінах, тоді як інші були змушені змінити свій робочий час і практику.

Генеральний секретар PCS, Френ Хіткот, сказала: "Наші працьовиті співробітники в Хітроу пишаються тим, що забезпечують безпеку кордонів нашої країни, але багатьох з них змушують покинути роботу, яку вони люблять".

"Ми знаємо, що наш страйк може спричинити серйозні перебої в роботі аеропорту Хітроу наприкінці літа, але страйку можна уникнути, якщо роботодавець прислухається до занепокоєння наших членів", – сказала вона.

Профспілка додала, що зміни особливо вплинули на жінок і тих, хто має обов'язки по догляду за дітьми, в той час як новим співробітникам було відмовлено у гнучкому графіку роботи.

Керівництво Хітроу, найбільшого аеропорту Європи, заявило, що буде тісно співпрацювати з прикордонною службою для підтримки надзвичайних заходів під час страйку.

Члени PSC вже брали участь у семиденних страйках у квітні, травні та червні, а також у заходах, які не були страйком, але включали в себе роботу за графіком і заборону на понаднормову роботу.

Нагадаємо, Британська медична асоціація (BMA), яка охоплює лікарів загальної практики по всій Англії, переважною більшістю голосів підтримали проведення страйку, вимагаючи покращення умов праці.

Раніше повідомляли, що у Британії рівень задоволення державною Національною службою охорони здоров’я (NHS) впав до рекордно низького.