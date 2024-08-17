Пограничники в аэропорту Лондона будут бастовать большую часть сентября

Сотни офицеров Пограничных сил в аэропорту Хитроу в течение 23 дней с конца августа будут участвовать в забастовке из-за длительного спора об изменениях в условиях их трудоустройства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Около 650 членов профсоюза работников государственных и коммерческих служб (PCS) будут бастовать с 31 августа по 3 сентября, после чего начнется период "работы по правилам", который продлится до 22 сентября, то есть без сверхурочных рабочих часов и дополнительной работы, не предусмотренной контрактом.

Члены PCS, работающие на паспортном контроле в терминалах 2, 3, 4 и 5 в Хитроу, находятся в споре со своим работодателем после того, как в апреле был введен новый реестр.

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Профсоюз заявил, что около 160 сотрудников покинули Пограничные силы из-за нехватки гибкости и изменения в сменах, в то время как другие были вынуждены изменить свое рабочее время и практику.

Генеральный секретарь PCS, Фрэн Хиткот, сказала: "Наши трудолюбивые сотрудники в Хитроу гордятся тем, что обеспечивают безопасность границ нашей страны, но многих из них вынуждают покинуть работу, которую они любят".

"Мы знаем, что наша забастовка может вызвать серьезные перебои в работе аэропорта Хитроу в конце лета, но забастовки можно избежать, если работодатель прислушается к беспокойству наших членов", – сказала она.

Профсоюз добавил, что изменения особенно повлияли на женщин и тех, кто имеет обязанности по уходу за детьми, в то время как новым сотрудникам было отказано в гибком графике работы.

Руководство Хитроу, крупнейшего аэропорта Европы, заявило, что будет тесно сотрудничать с пограничной службой для поддержки чрезвычайных мер во время забастовки.

Члены PSC уже участвовали в семидневных забастовках в апреле, мае и июне, а также в мероприятиях, которые не были забастовкой, но включали в себя работу по графику и запрет на сверхурочную работу.

Напомним, Британская медицинская ассоциация (BMA), которая охватывает врачей общей практики по всей Англии, подавляющим большинством голосов поддержали проведение забастовки, требуя улучшения условий труда.

Ранее сообщалось, что в Британии уровень удовлетворения государственной Национальной службой здравоохранения (NHS) упал до рекордно низкого.