Поліція Румунії знайшла зброю, покинуту українськими втікачами

Румунська поліція повідомила, що знайшла зброю, яку троє українців викрали в українських прикордонників, тікаючи до Румунії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Antena 3 CNN.

"Діючи в інтегрованій системі, о 18:15 прикордонна поліція разом із силами підтримки, які брали участь у пошуках на місцевості, виявили зброю, яку, ймовірно, було викрадено в українських прикордонників", – повідомили в поліції Румунії.

Зброю без зарядного пристрою та набоїв було знайдено приблизно за 600 метрів від лінії кордону в напрямку населеного пункту Тарна Маре.

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"Пізніше українська влада повідомила нам, що знайшла на їхньому боці магазин і боєприпаси, пов'язані зі зброєю", – повідомила поліція в п'ятницю ввечері.

Румунська влада затримала в п'ятницю ввечері останніх двох з трьох озброєних українців, які проникли в Румунію на території повіту Сату-Маре.

Перший утікач був спійманий раніше вдень.

У ДПСУ напередодні розповіли, що на Закарпатті троє чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон з Румунією, напали на військовослужбовця та відібрали зброю. Одного чоловіка затримали українські прикордонники, ще двох утікачів – румунські поліцейські.

Як повідомлялося, поліція Сату-Маре задіяла пошукові патрулі й гелікоптер для пошуку втікачів. Кілька груп вирушили в район сіл Тарна-Маре і Халмеу, вулиці біля кордону були перекриті поліцейськими.