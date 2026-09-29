У Польщі в прикордонні з Україною оголошували тривогу

У ніч проти 29 вересня мешканці двох воєводств Польщі отримали сповіщення, яке попереджало їх про російську атаку на Україну.

Про це повідомив польський Урядовий центр безпеки (RCB), передає "Європейська правда".

В Урядовому центрі безпеки Польщі заявили, що в повітряному просторі діяли польські літаки, а мешканці Люблінського та Підкарпатського воєводств Польщі отримали сповіщення про небезпеку. Пізніше попередження скасували.

У другій половині дня 28 вересня стало відомо про залучення польської військової авіації у зв’язку з російськими дроновими атаками проти України.

Також повідомляли, що аеропорти Жешува і Любліна припинили роботу.

Згодом з’явилась інформація про те, що російський дрон влучив поблизу пункту пропуску "Ягодин", що у Волинській області на кордоні з Польщею.

Внаслідок удару російського реактивного дрона по пункту пропуску "Ягодин" було пошкоджено приміщення КПП на в’їзд в термінал.