У Польщі в прикордонні з Україною оголошували тривогу
У ніч проти 29 вересня мешканці двох воєводств Польщі отримали сповіщення, яке попереджало їх про російську атаку на Україну.
Про це повідомив польський Урядовий центр безпеки (RCB), передає "Європейська правда".
В Урядовому центрі безпеки Польщі заявили, що в повітряному просторі діяли польські літаки, а мешканці Люблінського та Підкарпатського воєводств Польщі отримали сповіщення про небезпеку. Пізніше попередження скасували.
У другій половині дня 28 вересня стало відомо про залучення польської військової авіації у зв’язку з російськими дроновими атаками проти України.
Також повідомляли, що аеропорти Жешува і Любліна припинили роботу.
Згодом з’явилась інформація про те, що російський дрон влучив поблизу пункту пропуску "Ягодин", що у Волинській області на кордоні з Польщею.
Внаслідок удару російського реактивного дрона по пункту пропуску "Ягодин" було пошкоджено приміщення КПП на в’їзд в термінал.