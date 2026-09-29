Пентагон готує контракт на $20,7 млрд на виробництво ракет AMRAAM

Міністерство оборони США попередньо домовилося з Raytheon, підрозділом компанії RTX, про укладання багаторічного контракту на суму 20,7 млрд доларів для прискорення виробництва ракет AMRAAM, оскільки військові прагнуть поповнити запаси, виснажені війнами на Близькому Сході та в Україні.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Ракети AMRAAM застосовуються в повітряних боях між винищувачами, а також у складі системи ППО NASAMS, яка використовується для захисту району Вашингтона та перебуває на озброєнні понад десятка інших країн, зокрема України, Оману та Катару.

Потенційна угода щодо цих ракет є останньою в серії великих контрактів на постачання боєприпасів, які Пентагон уклав цього року, щоб змусити підрядників швидше нарощувати обсяги виробництва.

Укладення цієї угоди відбувається за аналогічною схемою, що й домовленість на суму 58,6 млрд доларів щодо перехоплювачів Patriot, яка була укладена з компанією Lockheed Martin, – це семирічний план закупівель, який триватиме до 2032 фінансового року.

Як і у випадку з тим контрактом, керівники галузі застерігають, що Конгрес ще не виділив фінансування, необхідне для забезпечення повного виконання багаторічних зобов’язань.

Це означає, що підрядники, можливо, не зможуть інвестувати в необхідному обсязі в компоненти та виробничі потужності, доки законодавці не ухвалять відповідних рішень.

Компанія повідомила, що у 2025 році вона майже подвоїла обсяги виробництва ракет AMRAAM порівняно з попереднім роком. Раніше цього року RTX заявила, що встановить річний план виробництва щонайменше 1 900 ракет AMRAAM.

США постачали великі партії зброї союзникам, одночасно використовуючи боєприпаси у власних військових операціях в Ірані, що викликає занепокоєння щодо запасів ключових засобів протиповітряної оборони та зброї з точним наведенням.

За даними ЗМІ, США попередили союзників, що слід очікувати затримок у постачанні ключових видів озброєння на строк до п’яти років, оскільки країна відновлює власні запаси, які були вичерпані.

Раніше ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати витратили близько 80% наявних запасів до ключової системи ППО і військові попереджають, що їхній рівень на складах "небезпечно низький".

Глава Пентагону Піт Гегсет заперечив повідомлення, які з’явились у ЗМІ, про те, що в американських збройних сил вичерпуються запаси ключових ракет.