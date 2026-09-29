Рубіо підтвердив причетність іноземного суб’єкта до інциденту біля бази військ США у Британії

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що до інциденту на базі "Фейрфорд" у Британії, де дислокуються Повітряні сили США, причетний "іноземний суб’єкт", і що з цього приводу з’явиться ще багато новин.

Його заяву цитує Sky News, пише "Європейська правда".

Очільник Держдепу заявив, що інцидент у Фейрфорді є "дуже серйозним", і що до нього причетний "іноземний суб’єкт".

"Це ситуація, до якої явно причетний іноземний суб’єкт. Я поки що не буду вдаватися в подробиці з цього приводу. Я хочу подякувати владі Великої Британії, яка проявила велику готовність до співпраці та тримає ситуацію під контролем", – сказав Рубіо.

У своєму коментарі дипломат натякнув, що йдеться про Іран, хоча прямо не звинуватив країну в інциденті.

"Гадаю, це змушує нас усвідомити реальність – а саме те, що ми маємо справу з певними силами у світі, як-от, наприклад, Іран, які відкрито погрожували атакувати американські інтереси по всьому світу", – зазначив Рубіо.

Він додав, що США дуже серйозно ставляться до таких спроб.

Водночас держсекретар заявив, що звільнення під заставу підозрюваних в інциденті поблизу авіабази викликає стурбованість.

"Я знаю, що багатьох людей турбує новина про те, що деяких із цих осіб було звільнено під заставу. Щодо деяких з них триває розслідування. Звісно, ми співпрацюємо з ними (Британією. – Ред.) з усіх цих питань", – заявив американський посадовець.

Нагадаємо, 27 вересня у Британії кількох осіб взяли під варту за підозрою у скоєнні злочинів відповідно до Закону про вибухові речовини у зв’язку з інцидентом поблизу авіабази "Фейрфорд" у графстві Глостершир.

Президент США Дональд Трамп заявив, що затримані у справі про можливу підготовку теракту на авіабазі "Фейрфорд" у Британії тривалий час перебували під спостереженням і, за його словами, "планували завдати великої шкоди" авіабазі, яку використовували війська США.

База "Фейрфорд" у графстві Глостершир використовувалася для проведення операцій США проти Ірану під час конфлікту на Близькому Сході.