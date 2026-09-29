Румунія підіймала винищувачі через повітряну ціль поблизу кордону

У ніч проти 29 вересня Румунія зафіксувала повітряну ціль поблизу свого повітряного простору і підняла винищувачі для моніторингу ситуації.

Про це повідомило Міністерство оборони країни у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Повітряну ціль зафіксували на північ від румунського міста Ісакча, що у Тулчинському повіті.

Після цього два винищувачі F-18 підняли в повітря для моніторингу ситуації, а в північній частині повіту Тулча о 01:51 оголосили тривогу.

Повітряна тривога була скасована о 02:10, а про вторгнення в повітряний простір Румунії не повідомлялося.

Нагадаємо, вночі 26 вересня невідома ціль порушила повітряний простір Румунії, у повітря було піднято винищувачі союзників.

Також писали, що увечері 26 вересня молдовські прикордонники виявили уламки безпілотного літального апарата за межами села Волінтірі, що у Штефан-Водському районі.

Того ж дня на тлі російських атак на Україну невідомий безпілотник незаконно вторгся в повітряний простір Молдови.