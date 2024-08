Прем'єр Польщі прокоментував справу щодо "Північного потоку"

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на останні події довкола розслідування справи про вибухи на газопроводах "Північного потоку".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Туск написав у себе в X (Twitter).

Прем’єр Польщі написав свій коментар до останніх подій англійською мовою.

"Всім ініціаторам і покровителям "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2". Єдине, що ви повинні зробити сьогодні з цього приводу – вибачитися і промовчати", – написав Туск.

Реклама:

To all the initiators and patrons of Nord Stream 1 and 2. The only thing you should do today about it is apologise and keep quiet.