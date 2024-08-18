Спецслужби Латвії допитали відомого спортсмена через жарт про громадянство РФ

Служба державної безпеки Латвії провела бесіду з колишнім чемпіоном Латвії з боксу Микитою Смирновим, який пожартував про те, що отримав російське громадянство.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Як зазначено, СДБ розглянула цей випадок і не виявила ознак злочинного діяння.

Служба провела бесіду зі Смирновим, попередивши про можливу кримінальну відповідальність у разі вчинення злочинних дій.

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За оцінкою служби, такі публічні висловлювання в нинішніх умовах, коли Росія розв'язала війну проти України, не відповідають інтересам національної безпеки Латвії і створюють враження непрямої підтримки російської агресії.

СДБ закликає всіх ретельніше обмірковувати публічні заяви в контексті розв'язаної Росією війни, уникаючи потенційно провокативних висловлювань, що сприяють міжетнічній напруженості, і нагадує, що за схвалення і виправдання воєнних злочинів Росії передбачена кримінальна відповідальність.

13 серпня колишній чемпіон Латвії з боксу Микита Смирнов повідомив у своєму акаунті в Instagram, що прийняв російське громадянство. Через деякий час спортсмен написав, що це був жарт.

Нещодавно у Литві Департамент міграції повідомив про звільнення працівниці, яка приховала наявність російського громадянства. Жінку також позбавили литовського громадянства.

Після цього литовська влада заявила про необхідність удосконалення порядку прийому на роботу державних службовців.