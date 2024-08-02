У Литві звільнили посадовицю, що приховала громадянство РФ, і забрали у неї паспорт

У Литві співробітниця Департаменту міграції приховала своє російське громадянство і через це втратила як литовський паспорт, так і роботу.

Про це повідомили в п'ятницю у литовському відомстві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

На початку липня аналіз потоку осіб, які часто подорожують з Литви до Росії або Білорусі і назад, показав, що однією з таких мандрівниць була співробітниця Департаменту міграції, яка працює в Клайпеді.

З'ясувалося, що жінка на роботі повідомляла про свої виїзди до Росії набагато менше разів, ніж насправді перетинала кордон, і відділ запобігання корупції та внутрішніх розслідувань Департаменту міграції почав розслідування.

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Під час розслідування жінка зізналася, що отримала російське громадянство на початку 2022 року, не повідомивши про це міграційну службу. Також з'ясувалося, що вона не мала права на множинне громадянство.

В результаті Департамент міграції ініціював процедуру втрати литовського громадянства.

Після того, як жінка втратила литовський паспорт, її негайно звільнили з роботи. Вона пропрацювала у відділі трохи понад рік і раніше не мала судимостей.

Жінку притягнули до адміністративної відповідальності за неповідомлення про набуття громадянства іншої країни, їй загрожує штраф у розмірі від 300 до 850 євро.

За даними Департаменту міграції, майже 69 тисяч литовців мають легальне громадянство іншої країни і повідомили про це у встановленому порядку.

Близько 12 400 осіб легально мають литовське і російське громадянство, понад 10 тисяч осіб – литовське та ізраїльське, а 8 500 осіб – литовське і американське громадянство.

Близько 4 000 осіб мають одночасно литовське і білоруське громадянство.

Нагадаємо, на референдумі у Литві в травні цього року жителям пропонували змінити конституцію, аби розширити можливості надання подвійного громадянства, але референдум провалився.

А торік у листопаді Сейм Литви схвалив поправки до Закону про громадянство, які розширювали можливості набуття литовського громадянства дітьми, народженими у литовських батьків за кордоном.