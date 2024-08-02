У Литві звільнили посадовицю, що приховала громадянство РФ, і забрали у неї паспорт
У Литві співробітниця Департаменту міграції приховала своє російське громадянство і через це втратила як литовський паспорт, так і роботу.
Про це повідомили в п'ятницю у литовському відомстві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.
На початку липня аналіз потоку осіб, які часто подорожують з Литви до Росії або Білорусі і назад, показав, що однією з таких мандрівниць була співробітниця Департаменту міграції, яка працює в Клайпеді.
З'ясувалося, що жінка на роботі повідомляла про свої виїзди до Росії набагато менше разів, ніж насправді перетинала кордон, і відділ запобігання корупції та внутрішніх розслідувань Департаменту міграції почав розслідування.
Під час розслідування жінка зізналася, що отримала російське громадянство на початку 2022 року, не повідомивши про це міграційну службу. Також з'ясувалося, що вона не мала права на множинне громадянство.
В результаті Департамент міграції ініціював процедуру втрати литовського громадянства.
Після того, як жінка втратила литовський паспорт, її негайно звільнили з роботи. Вона пропрацювала у відділі трохи понад рік і раніше не мала судимостей.
Жінку притягнули до адміністративної відповідальності за неповідомлення про набуття громадянства іншої країни, їй загрожує штраф у розмірі від 300 до 850 євро.
За даними Департаменту міграції, майже 69 тисяч литовців мають легальне громадянство іншої країни і повідомили про це у встановленому порядку.
Близько 12 400 осіб легально мають литовське і російське громадянство, понад 10 тисяч осіб – литовське та ізраїльське, а 8 500 осіб – литовське і американське громадянство.
Близько 4 000 осіб мають одночасно литовське і білоруське громадянство.
Нагадаємо, на референдумі у Литві в травні цього року жителям пропонували змінити конституцію, аби розширити можливості надання подвійного громадянства, але референдум провалився.
А торік у листопаді Сейм Литви схвалив поправки до Закону про громадянство, які розширювали можливості набуття литовського громадянства дітьми, народженими у литовських батьків за кордоном.