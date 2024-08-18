Спецслужбы Латвии допросили известного спортсмена из-за шутки о гражданстве РФ

Служба государственной безопасности Латвии провела беседу с бывшим чемпионом Латвии по боксу Никитой Смирновым, который пошутил о том, что получил российское гражданство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Как указано, СГБ рассмотрела этот случай и не обнаружила признаков преступного деяния.

Служба провела беседу со Смирновым, предупредив о возможной уголовной ответственности в случае совершения преступных действий.

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По оценке службы, такие публичные высказывания в нынешних условиях, когда Россия развязала войну против Украины, не отвечают интересам национальной безопасности Латвии и создают впечатление косвенной поддержки российской агрессии.

СДБ призывает всех тщательнее обдумывать публичные заявления в контексте развязанной Россией войны, избегая потенциально провокационных высказываний, способствующих межэтнической напряженности, и напоминает, что за одобрение и оправдание военных преступлений России предусмотрена уголовная ответственность.

13 августа бывший чемпион Латвии по боксу Никита Смирнов сообщил в своем аккаунте в Instagram, что принял российское гражданство. Через некоторое время спортсмен написал, что это была шутка.

Недавно в Литве Департамент миграции сообщил об увольнении сотрудницы, которая скрыла наличие российского гражданства. Женщину также лишили литовского гражданства.

После этого литовские власти заявили о необходимости совершенствования порядка приема на работу государственных служащих.