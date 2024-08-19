ЗМІ: Британія вирішила відкрито визнавати використання ЗСУ їхньої зброї у Курській області

Прем’єр Великої Британії Кір Стармер та міністр оборони Джон Гілі вирішили бути більш відкритими щодо застосування Україною британської зброї у Курській області.

Про це йдеться у публікації The Sunday Times, повідомляє "Європейська правда".

Видання зазначає, що це рішення було не зміною британської політики, а зміною тону, щоб бути більш відкритим щодо ролі Британії у підтримці України.

У цьому контексті згадується той факт, що Лондон досить швидко визнав застосування Україною танків Challenger 2 у Курській області.

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Також зазначено, що Сили оборони України застосовують британські дрони, але їхній тип не називається.

"Ми не будемо ухилятися від ідеї використання британської зброї в Росії в рамках оборони України. Ми не хочемо жодної невизначеності або нервозності з приводу підтримки Британії в цей критичний момент, і напівсерйозна або невизначена відповідь могла б показати це", – зазначило джерело видання в британському уряді.

За словами співрозмовника видання, Британія "має пишатися" тим, що її обладнання допомагає Україні в її обороні.

Щоб забезпечити єдиний британський фронт, Гілі разом з очільником МЗС Девідом Леммі створили спільний підрозділ щодо України між міністерствами.

Гілі та Леммі також провели спільний брифінг з офіційними особами для міжпартійної групи з 60 членів парламенту щодо України в Міністерстві оборони.

Стармер також попросив Раду національної безпеки розробити плани з надання Україні ширшої підтримки.

"Йдеться не тільки про військову, а й про промислову, економічну та дипломатичну підтримку", – сказало джерело в оборонному відомстві.

Міністерство оборони Британії 15 серпня підтвердило, що українські війська можуть використовувати британську зброю на російській території для самозахисту, за одним винятком.