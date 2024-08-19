СМИ: Британия решила открыто признавать использование ВСУ их оружия в Курской области

Премьер Великобритании Кир Стармер и министр обороны Джон Хили решили быть более открытыми относительно применения Украиной британского оружия в Курской области.

Об этом говорится в публикации The Sunday Times, сообщает "Европейская правда".

Издание отмечает, что это решение было не изменением британской политики, а изменением тона, чтобы быть более открытым относительно роли Великобритании в поддержке Украины.

В этом контексте упоминается тот факт, что Лондон достаточно быстро признал применение Украиной танков Challenger 2 в Курской области.

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Также указано, что Силы обороны Украины применяют британские дроны, но их тип не называется.

"Мы не будем уклоняться от идеи использования британского оружия в России в рамках обороны Украины. Мы не хотим никакой неопределенности или нервозности по поводу поддержки Британии в этот критический момент, и полусерьезный или неопределенный ответ мог бы показать это", – отметил источник издания в британском правительстве.

По словам собеседника издания, Британия "должна гордиться" тем, что ее оборудование помогает Украине в ее обороне.

Чтобы обеспечить единый британский фронт, Хили вместе с главой МИД Дэвидом Лемми создали совместное подразделение по Украине между министерствами.

Хили и Лемми также провели совместный брифинг с официальными лицами для межпартийной группы из 60 членов парламента по Украине в Министерстве обороны.

Стармер также попросил Совет национальной безопасности разработать планы по предоставлению Украине более широкой поддержки.

"Речь идет не только о военной, но и о промышленной, экономической и дипломатической поддержке", – сказал источник в оборонном ведомстве.

Министерство обороны Британии 15 августа подтвердило, что украинские войска могут использовать британское оружие на российской территории для самозащиты, за одним исключением.