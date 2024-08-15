Sky News: Україна, ймовірно, використала на Курщині британські танки Challenger

За інформацією телеканалу Sky News, українські війська, ймовірно, використовували британські танки Challenger 2 під час наступу на території Курської області.

Як пише "Європейська правда", про це телеканал повідомив, не уточнюючи джерел інформації.

Якщо це підтвердиться, це буде перший випадок, коли британські танки були використані українськими військовими в бою на території Росії.

Міністерство оборони Британії відмовилося коментувати оперативні деталі. Збройні сили України теж не надали коментарів.

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Велика Британія підтвердила, що Україна може вільно використовувати британську зброю на території Росії, відповідно до урядової політики. Джерело телеканалу повідомило, що це стосується танків Challenger 2, і вказало, що вони були використані під час української операції, яка розпочалася 6 серпня.

Подробиці про те, як і коли українські війська розгорнули танки Challenger 2 в Курській області Росії, не відомі – так само, як і кількість танків, які могли бути задіяні.

82-а десантно-штурмова бригада Збройних сил України, яка з минулого року експлуатує британські бойові танки, брала участь у Курській операції.

Британія погодилася передати Україні 14 своїх танків Challenger 2 у січні 2023 року, що спонукало Німеччину та Сполучені Штати надати свої танки.

Згідно з політикою уряду Великої Британії, використання будь-якої зброї, наданої Україні, має відповідати нормам міжнародного права. Військова допомога спрямована на те, щоб допомогти українським військовим захистити себе від російської агресії.

У середу газета Times повідомила, що колишній міністр оборони Бен Воллес розповів, як під час свого перебування на посаді він давав дозвіл Україні вражати цілі на території Росії, використовуючи "будь-яку зброю, яка їй була надана", за винятком крилатих ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow. Він припустив, що ті ж самі правила застосовуються до Курської операції України в Росії.

Воллес заявив, що якщо атака була спрямована на знищення логістики та інфраструктури, які підтримують російське вторгнення в Україну, то для України було "абсолютно законним" використовувати британську зброю.

За даними видання The Telegraph, Британія не дозволила Україні використовувати Storm Shadow під час наступу на Курщині.

А глава оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер заявив, що Україна може використовувати зброю, надану Німеччиною, для свого нинішнього наступу на російську територію.