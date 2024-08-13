Telegraph: Британія не дозволила Україні використовувати Storm Shadow під час наступу на Курщині

Президент Володимир Зеленський чинить тиск на Велику Британію, щоб вона дозволила завдавати удари вглиб Росії на тлі наступу у Курській області, однак позиція британського уряду поки не змінилася.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо The Telegraph.

Зеленський заявив, що вкотре просить західних союзників дозволити ЗСУ використовувати ракети дальнього радіусу дії в глибині Росії.

Він сказав, що доручив представникам оборонного відомства і дипломатам "представити перелік необхідних дій з нашого боку для отримання дозволу від наших партнерів на використання далекобійної зброї для захисту нашої території".

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Наскільки відомо The Telegraph, уряд Великої Британії не надав Україні дозволу на використання ракет Storm Shadow в рамках Курської наступальної операції.

"Ніяких змін не відбулося", – заявило джерело в уряді.

"Ми надаємо військову допомогу для підтримки чіткого права України на самооборону від незаконних нападів Росії відповідно до міжнародного гуманітарного права. Ми чітко усвідомлюємо, що обладнання, надане Великою Британією, призначене для захисту України", – додав представник британського уряду.

Під час візиту до Великої Британії минулого місяця Зеленський лобіював перед прем’єром Кіром Стармером зняття обмежень на використання боєприпасів, дальність дії яких становить близько 250 кілометрів.

Україна хоче завдавати ударів по аеродромах і логістичних центрах далеко за лінією фронту, які Москва використовує для зміцнення своїх позицій у Курській області.

Геміш де Бреттон-Гордон, колишній британський танковий командир, заявив, що ракети Storm Shadow зможуть вражати "залізничні вузли і ключові дороги, що ведуть до Курська, а також будь-які аеродроми в радіусі 100 миль".

"Путін наляканий, і це покаже, що Захід повністю відданий Україні, чого досі не було видно", – додав він.

Позиція щодо використання ракет Storm Shadow залежить не лише від уряду Великої Британії, оскільки ракети виробляються спільно з Францією, а це означає, що Париж також має право голосу щодо умов.

Київ також звернувся до Вашингтона за дозволом на використання своїх ракет дальнього радіусу дії ATACMS під час Курської наступальної операції, але поки що також отримав відмову.

Нагадаємо, двопартійна делегація із США під час офіційного візиту до Києва прокоментувала події у Курській області, підтримавши дії Сил оборони України.

Напередодні президент Володимир Зеленський і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вперше підтвердили проведення ЗСУ наступальної операції в Курській області Росії.

На засіданні Ставки Сирський повідомив, що під контролем ЗСУ перебуває близько тисячі квадратних кілометрів території РФ.

У Пентагоні раніше говорили, що просування України у Курській області узгоджується з політикою США та що не занепокоєні можливим посиленням напруженості з боку Росії.