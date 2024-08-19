У партії Шольца не погоджуються з його підходом щодо підтримки України

Голова комітету Бундестагу у закордонних справах, соціал-демократ Міхаель Рот розкритикував підхід коаліції, куди входить його власна партія, до подальшого фінансування допомоги Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті Funke Mediengruppe, його цитує видання Die Zeit, повідомляє "Європейська правда".

Рот назвав "фатальним сигналом" з боку федерального уряду щодо України, "якщо в майбутніх федеральних бюджетах не буде заплановано подальших коштів на нову військову допомогу".

Рот відзначив, що українська армія вперше за багато місяців знову перейшла в наступ, і зараз країна потребує повної підтримки свого найважливішого військового союзника в Європі – Німеччини.

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"Натомість дебати про майбутнє фінансування військової допомоги виглядають як завуальоване зняття відповідальності з Німеччини. Ми не можемо ставити нашу безпеку в залежність від бюджетних обмежень", – відзначив він.

В урядовому проєкті федерального бюджету на 2025 рік, схваленому кабінетом міністрів у липні, на допомогу Україні було виділено приблизно чотири мільярди євро, і не очікується, що ця сума зміниться після досягнення нового бюджетного компромісу, узгодженого в п'ятницю.

В принципі, німецький уряд розраховує на те, Україна зможе отримати більшу підтримку в майбутньому за рахунок відсотків від заморожених російських державних активів.

Рот наголосив, що 50 мільярдів доларів з фонду допомоги країн G7, який також має бути наповнений за рахунок відсотків від заморожених активів, "далеко не достатньо".

Раніше Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung повідомила, що поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає нових коштів на підтримку України.

Додаткові заявки від Міністерства оборони Німеччини щодо військової допомоги Україні більше не будуть затверджуватися на вимогу канцлера Олафа Шольца.

Водночас в українському МЗС заявили, що ці повідомлення є некоректними та маніпулятивними.

Посол України Олексій Макеєв попередив, що витрати Німеччини будуть набагато вищими, якщо Україна програє у війні проти РФ.