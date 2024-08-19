Шольц прокоментував публікації у ЗМІ щодо німецької військової допомоги для України

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц на тлі публікацій у ЗМІ щодо подальшої допомоги Україні запевнив, що Німеччина продовжить підтримку України, зокрема за допомогою кредиту на 50 млрд євро у рамках Групи семи.

Як повідомляє "Європейська правда", коментар він опублікував в офіційному X (Twitter).

Шольц заявив, що Німеччина "була і залишається" країною, яка серед європейських держав надає Україні найбільшу допомогу.

Deutschland ist und bleibt der stärkste Unterstützer der Ukraine in Europa. Und wir setzen die Unterstützung fort: mit einem 50-Milliarden-Euro-Kredit, den wir mit den G7 auf den Weg bringen.



Damit kann die Ukraine in großem Umfang Waffen beschaffen. Darauf kann sie bauen. Реклама: August 19, 2024

"І ми продовжуємо нашу підтримку: за допомогою кредиту в 50 мільярдів євро, який ми розпочинаємо разом з G7. Це дозволить Україні закупити зброю у великих масштабах. Вона може спиратися на це", – написав канцлер.

Нагадаємо, цими вихідними німецькі ЗМІ повідомили, що поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає додаткових коштів на підтримку України і додаткові заявки від Міністерства оборони Німеччини щодо військової допомоги Україні більше не будуть затверджуватися на вимогу канцлера.

В українському МЗС заявили, що ці повідомлення є некоректними та маніпулятивними.

У самій Німеччині політики як від опозиційного ХДС, так і від коаліції, зокрема, від партії Олафа Шольца, розкритикували такий підхід до подальшого фінансування допомоги Україні, оскільки вважають, що це може загрожувати безпеці Німеччини.

В уряді Німеччини заперечили наміри скоротити військову допомогу Україні. За словами речника уряду, німецький уряд очікує, що наступного року міжнародні партнери нададуть Україні кредит на загальну суму 50 мільярдів доларів, який погашатимуть за рахунок відсотків із заморожених російських активів.

Тим часом акції збройових компаній Німеччини на тлі цих новин обвалилися.