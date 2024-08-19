Шольц прокомментировал публикации в СМИ о немецкой военной помощи для Украины

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на фоне публикаций в СМИ о дальнейшей помощи Украине заверил, что Германия продолжит поддержку Украины, в частности с помощью кредита на 50 млрд евро в рамках Группы семи.

Как сообщает "Европейская правда", комментарий он опубликовал в официальном X (Twitter).

Шольц заявил, что Германия "была и остается" страной, которая среди европейских государств предоставляет Украине наибольшую помощь.

Deutschland ist und bleibt der stärkste Unterstützer der Ukraine in Europa. Und wir setzen die Unterstützung fort: mit einem 50-Milliarden-Euro-Kredit, den wir mit den G7 auf den Weg bringen.



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"И мы продолжаем нашу поддержку: с помощью кредита в 50 миллиардов евро, который мы начинаем вместе с G7. Это позволит Украине закупить оружие в больших масштабах. Она может опираться на это", – написал канцлер.

Напомним, в эти выходные немецкие СМИ сообщили, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает дополнительных средств на поддержку Украины и дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера.

В украинском МИД заявили, что эти сообщения являются некорректными и манипулятивными.

В самой Германии политики как от оппозиционного ХДС, так и от коалиции, в частности, от партии Олафа Шольца, раскритиковали такой подход к дальнейшему финансированию помощи Украине, поскольку считают, что это может угрожать безопасности Германии.

В правительстве Германии отрицают намерения сократить военную помощь Украине. По словам представителя правительства, немецкое правительство ожидает, что в следующем году международные партнеры предоставят Украине кредит на общую сумму 50 миллиардов долларов, который будут погашать за счет процентов с замороженных российских активов.

Между тем акции оружейных компаний Германии на фоне этих новостей обвалились.