Понад 70% українців сподіваються, що Україна до 2030 року буде у ЄС і НАТО

Понад 70% українців очікують, що до 2030 року Україна стане членом Євросоюзу і Північноатлантичного альянсу.

Як пише "Європейська правда, такими виявились результати опитування КМІС у рамках дослідження НДІ.

Респондентів запитали, чи хотіли б вони, щоб Україна була членом ЄС і НАТО до 2030 року, а також – чи очікують вони, що так і станеться.

90% відповіли, що хотіли б вступу України до Євросоюзу до 2030 року, і 77% очікують, що це можливо.

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Бажання вступу до ЄС залишилося майже незмінним – у травні 2022 і 2023 року цей показник становив 90 і 92% відповідно. Проте розрив між бажанням і очікуванням, що так і станеться, в опитуванні 2024 року помітно зріс.

Членства у НАТО до 2030 року хотіли б 84% респондентів – менше, ніж у 2023 році (89%), але більше, ніж у 2022 році (73%). Проте очікують, що це станеться – 71% (у 2022 році – 65%, 2023 – 85%).

Найбільше опитаних – 41% – вважають, що Україні на процес вступу до ЄС знадобиться 2-5 років, 29% – що це займе понад п'ять років.

Очікування "блискавичного" вступу за рік-два або менше мають сукупно 24% опитаних, що свідчить про зростання реалістичного сприйняття, порівняно з попередніми роками. В опитуванні 2022 року таких було понад 50% респондентів, а у 2023 році – понад 40%.

Що стосується вступу у НАТО, найбільша частка респондентів – 41% – вірять у реалістичність вступу через 2-5 років, ще 29% – більш ніж через 5 років, тоді як у швидкий вступ за менш як 2 роки вірять 29%.

Опитування проводилося 8-25 травня 2024 серед 2508 респондентів, окремі з них залишаються на території, що опинилась в окупації після початку повномасштабної війни. Відсоткові значення в дослідженні округлені, тому питання можуть мати сумарно 98-102% (а не чітко 100%).

Нагадаємо, у рішенні Вашингтонського саміту НАТО йдеться про те, що повноцінне членство України стало незворотним.

Водночас президент України Володимир Зеленський визнав, що Україну не запросять до вступу в НАТО до завершення війни.