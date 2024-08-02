У Мюнхені підпалили наметовий табір пропалестинських протестувальників
Невідомий підпалив пропалестинський протестний табір біля університету Людвіга Максиміліана в Мюнхені.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.
За даними поліції, пожежа, що сталася в ніч проти п’ятниці, завдала збитків на кілька сотень євро. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Через деякий час правоохоронці заарештували підозрюваного, який намагався втекти з місця злочину. Представник поліції не став коментувати мотиви 26-річного мюнхенця, пославшись на те, що слідство ще триває.
За даними поліції, розслідуванням справи займається спеціалізований відділ, який, серед іншого, займається політично мотивованими злочинами. Прокуратура вирішує питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за підозрою у вчиненні підпалу.
У соціальних мережах поширилося відео, на якому нібито зафіксовано цей інцидент. На ньому видно, як чоловік підпалює палестинський прапор. Полум'я швидко перекинулося на прилеглу територію і вивішені там банери.
Табір протесту був розбитий біля університету в травні. Близько 100 учасників хотіли протестувати, зокрема, проти дій ізраїльської армії в Рафаху в секторі Газа. Наприкінці травня, за даними поліції, їх залишалося близько 20.
Побоюючись масового зриву навчального процесу, районна адміністрація видала постанову, яка забороняла розгортання табору в безпосередній близькості від університету. Однак адміністративний суд Мюнхена спочатку скасував це рішення, а потім відхилив апеляцію влади до Баварського адміністративного суду.
На початку літа у Нідерландах поліція розігнала пропалестинських демонстрантів в університеті Неймегена.
Перед цим учасники акції "Студенти проти окупації", які розгорнули наметове містечко на території Копенгагенського університету на знак протесту проти дій Ізраїлю в секторі Гази, оголосили про завершення протесту.
Навесні і на початку літа студенти проводили акції протесту або розбивали табори у Фінляндії, Данії, Італії, Іспанії, Франції та Великій Британії, повторюючи пропалестинські протести в американських кампусах.