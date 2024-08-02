У Мюнхені підпалили наметовий табір пропалестинських протестувальників

Невідомий підпалив пропалестинський протестний табір біля університету Людвіга Максиміліана в Мюнхені.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За даними поліції, пожежа, що сталася в ніч проти п’ятниці, завдала збитків на кілька сотень євро. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Через деякий час правоохоронці заарештували підозрюваного, який намагався втекти з місця злочину. Представник поліції не став коментувати мотиви 26-річного мюнхенця, пославшись на те, що слідство ще триває.

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За даними поліції, розслідуванням справи займається спеціалізований відділ, який, серед іншого, займається політично мотивованими злочинами. Прокуратура вирішує питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за підозрою у вчиненні підпалу.

У соціальних мережах поширилося відео, на якому нібито зафіксовано цей інцидент. На ньому видно, як чоловік підпалює палестинський прапор. Полум'я швидко перекинулося на прилеглу територію і вивішені там банери.

Табір протесту був розбитий біля університету в травні. Близько 100 учасників хотіли протестувати, зокрема, проти дій ізраїльської армії в Рафаху в секторі Газа. Наприкінці травня, за даними поліції, їх залишалося близько 20.

Побоюючись масового зриву навчального процесу, районна адміністрація видала постанову, яка забороняла розгортання табору в безпосередній близькості від університету. Однак адміністративний суд Мюнхена спочатку скасував це рішення, а потім відхилив апеляцію влади до Баварського адміністративного суду.

На початку літа у Нідерландах поліція розігнала пропалестинських демонстрантів в університеті Неймегена.

Перед цим учасники акції "Студенти проти окупації", які розгорнули наметове містечко на території Копенгагенського університету на знак протесту проти дій Ізраїлю в секторі Гази, оголосили про завершення протесту.

Навесні і на початку літа студенти проводили акції протесту або розбивали табори у Фінляндії, Данії, Італії, Іспанії, Франції та Великій Британії, повторюючи пропалестинські протести в американських кампусах.