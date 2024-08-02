В Мюнхене подожгли палаточный лагерь пропалестинских протестующих

Неизвестный поджег пропалестинский протестный лагерь возле университета Людвига Максимилиана в Мюнхене.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По данным полиции, пожар, произошедший в ночь на пятницу, нанес ущерб на несколько сотен евро. В результате пожара никто не пострадал.

Через некоторое время правоохранители арестовали подозреваемого, который пытался скрыться с места преступления. Представитель полиции не стал комментировать мотивы 26-летнего мюнхенца, сославшись на то, что следствие еще продолжается.

Реклама:

По данным полиции, расследованием дела занимается специализированный отдел, который, среди прочего, занимается политически мотивированными преступлениями. Прокуратура решает вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей по подозрению в совершении поджога.

В социальных сетях распространилось видео, на котором якобы зафиксирован этот инцидент. На нем видно, как мужчина поджигает палестинский флаг. Пламя быстро перекинулось на прилегающую территорию и вывешенные там баннеры.

Лагерь протеста был разбит возле университета в мае. Около 100 участников хотели протестовать, в частности, против действий израильской армии в Рафахе в секторе Газа. В конце мая, по данным полиции, их оставалось около 20.

Опасаясь массового срыва учебного процесса, районная администрация издала постановление, которое запрещало развертывание лагеря в непосредственной близости от университета. Однако административный суд Мюнхена сначала отменил это решение, а затем отклонил апелляцию властей в Баварский административный суд.

В начале лета в Нидерландах полиция разогнала пропалестинских демонстрантов в университете Неймегена.

Перед этим участники акции "Студенты против оккупации", которые развернули палаточный городок на территории Копенгагенского университета в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа, объявили о завершении протеста.

Весной и в начале лета студенты проводили акции протеста или разбивали лагеря в Финляндии, Дании, Италии, Испании, Франции и Великобритании, повторяя пропалестинские протесты в американских кампусах.