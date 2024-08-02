В Мюнхене подожгли палаточный лагерь пропалестинских протестующих
Неизвестный поджег пропалестинский протестный лагерь возле университета Людвига Максимилиана в Мюнхене.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.
По данным полиции, пожар, произошедший в ночь на пятницу, нанес ущерб на несколько сотен евро. В результате пожара никто не пострадал.
Через некоторое время правоохранители арестовали подозреваемого, который пытался скрыться с места преступления. Представитель полиции не стал комментировать мотивы 26-летнего мюнхенца, сославшись на то, что следствие еще продолжается.
По данным полиции, расследованием дела занимается специализированный отдел, который, среди прочего, занимается политически мотивированными преступлениями. Прокуратура решает вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей по подозрению в совершении поджога.
В социальных сетях распространилось видео, на котором якобы зафиксирован этот инцидент. На нем видно, как мужчина поджигает палестинский флаг. Пламя быстро перекинулось на прилегающую территорию и вывешенные там баннеры.
Лагерь протеста был разбит возле университета в мае. Около 100 участников хотели протестовать, в частности, против действий израильской армии в Рафахе в секторе Газа. В конце мая, по данным полиции, их оставалось около 20.
Опасаясь массового срыва учебного процесса, районная администрация издала постановление, которое запрещало развертывание лагеря в непосредственной близости от университета. Однако административный суд Мюнхена сначала отменил это решение, а затем отклонил апелляцию властей в Баварский административный суд.
В начале лета в Нидерландах полиция разогнала пропалестинских демонстрантов в университете Неймегена.
Перед этим участники акции "Студенты против оккупации", которые развернули палаточный городок на территории Копенгагенского университета в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа, объявили о завершении протеста.
Весной и в начале лета студенты проводили акции протеста или разбивали лагеря в Финляндии, Дании, Италии, Испании, Франции и Великобритании, повторяя пропалестинские протесты в американских кампусах.