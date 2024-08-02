Франція закликала співвітчизників терміново покинути Іран

Міністерство закордонних справ Франції у п’ятницю, 2 серпня, закликало співгромадян, які ще можуть перебувати в Ірані, залишити країну "якомога швидше" через підвищений ризик військової ескалації між Ізраїлем і Тегераном.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Французьке зовнішньополітичне відомство у рекомендаціях щодо поїздок до Ірану нагадало, що вся країна перебуває в "червоній" зоні.

"Тому французьким громадянам офіційно рекомендується утриматися від поїздок до Ірану з будь-яких причин", – додали там, закликавши співвітчизників також "триматися подалі від будь-яких демонстрацій".

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МЗС Франції не уточнює кількість французів, яких може стосуватись ця рекомендація.

Цього тижня стало відомо про вбивство в Тегерані Ісмаїла Ганії – політичного лідера палестинського ісламістського руху ХАМАС. Іран і його ліванський союзник "Хезболла" звинуватили в убивстві Ізраїль.

Це, а також ізраїльський удар у передмісті Бейрута, внаслідок якого був убитий військовий лідер "Хезболли" Фуад Чукр, відродили побоювання, що війна може поширитися на весь Близький Схід між Ізраїлем, з одного боку, та Іраном і підтримуваним ним групами.

Високопосадовець ЄС, який говорив на умовах анонімності, попередив про ризики ескалації після убивства Ганії.