В МЗС Сербії заявили про терористичні погрози двом її посольствам у ЄС

У Міністерстві закордонних справ Сербії заявили, що її посольства у двох європейських столицях отримали терористичні погрози.

Як це повідомляє N1, пише "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Марко Дурич.

Міністр заявив, що сербські посольства "у двох великих європейських столицях" за попередню добу отримали погрози про те, що проти них готують теракти.

Він додав, що загроза може надходити від "радикальних сепаратистських кіл частини нашої діаспори з Косова і Метохії".

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"У співпраці з іншими безпековими органами у Європі ми працюємо над тим, щоб запобігти цьому і усунути цю загрозу. Але я кажу про це, тому що дехто у Приштині роками систематично працював на те, щоб створити атмосферу, за якої атака на усе пов’язане з Сербією буде вважатись прийнятною", – заявив він.

Дурич додав, що не буде наводити ніякі деталі про загрозу без консультацій із безпековими структурами, щоб "не погіршити ситуацію", а також зазначив, що охорону частини посольств з вівторка посилили.

Він також заявив, що встановлено одну особу, від якої надходили погрози. "Ви знаєте, як вони це роблять – такі методички ми вже бачили, у 80-х і 90-х. Вони обирають особу, яка, наприклад, має проблеми з ментальним здоров’ям, і піштовхують її на це, щоб людина потім могла уникнути відповідальності… А в тіні за цим часто організовані групи, які діють з політичними мотивами", – заявив міністр.

Нагадаємо, на початку серпня президент Сербії заявив про "провокацію війни" після закриття у Косові відділень сербської пошти.

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