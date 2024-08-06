Президент Сербії заявив про "провокацію війни" після закриття у Косові відділень сербської пошти

Президент Сербії Александар Вучич заявив про "провокацію війни" після того, як у Косові закрили та опечатали низку відділень "Пошти Сербії".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач" за матеріалами місцевих ЗМІ.

Президент Сербії Александар Вучич засудив закриття дев'яти відділень сербської пошти на півночі Косова у понеділок та назвав дії Приштини спробою "спровокувати війну", а також звинуватив "західні сили" та ЄС у підтримці косовської влади.

"Поведінка Курті є спробою спровокувати війну. Ми не хочемо війни; ми хочемо зберегти мир, але він робить це свідомо, організовано та за підтримки деяких західних сил", – заявив Вучич.

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Реакцію Європейського Союзу на інцидент він назвав "ганебною та зухвалою" і розкритикував ЄС, заявивши, що у європейських столицях намагаються применшити серйозність дій, вжитих проти Сербії та її інтересів.

"Вони дзвонять нам, щоб знову поговорити про односторонні дії Курті, які є незаконними. Отже, наступного разу, коли він уб’є 20 людей, ми знову підемо обговорювати, чи міг він це зробити чи ні, і які ідеї вони мають, щоб це подолати", – зазначив сербський президент.

Нагадаємо, правоохоронці частково визнаного Косова в понеділок, 5 серпня, провели обшуки в щонайменше дев'яти відділеннях сербської національної поштової служби Pošta Srbije, які підозрюють у незаконній діяльності.

Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано назвав закриття косовською владою дев'яти пунктів "Пошти Сербії" на півночі Косова "односторонньою та нескоординованою дією" та зауважив, що це порушує домовленості, досягнуті в рамках діалогу за сприяння ЄС.

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