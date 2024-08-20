В МИД Сербии заявили о террористических угрозах двум ее посольствам в ЕС

В Министерстве иностранных дел Сербии заявили, что ее посольства в двух европейских столицах получили террористические угрозы.

Как это сообщает N1, пишет "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Марко Дурич.

Министр заявил, что сербские посольства "в двух крупных европейских столицах" за предыдущие сутки получили угрозы о том, что против них готовят теракты.

Он добавил, что угроза может исходить от "радикальных сепаратистских кругов части нашей диаспоры из Косово и Метохии".

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"В сотрудничестве с другими органами безопасности в Европе мы работаем над тем, чтобы предотвратить это и устранить эту угрозу. Но я говорю об этом, потому что кое-кто в Приштине годами систематически работал на то, чтобы создать атмосферу, при которой атака на все связанное с Сербией будет считаться приемлемой", – заявил он.

Дурич добавил, что не будет приводить никакие детали об угрозе без консультаций с структурами безопасности, чтобы "не ухудшить ситуацию", а также отметил, что охрану части посольств со вторника усилили.

Он также заявил, что установлен один человек, от которого поступали угрозы. "Вы знаете, как они это делают – такие методички мы уже видели, в 80-х и 90-х. Они выбирают человека, который, например, имеет проблемы с ментальным здоровьем, и подталкивают его на это, чтобы человек потом мог избежать ответственности... А в тени за этим часто организованные группы, которые действуют по политическим мотивам", – заявил министр.

Напомним, в начале августа президент Сербии заявил о "провокации войны" после закрытия в Косове отделений сербской почты.

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