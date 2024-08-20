Українські рятувальники запросили техніку через координаційний центр НАТО

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) звернулась по міжнародну допомогу через механізм реагування на надзвичайні ситуації НАТО – Євроатлантичний координаційний центр реагування на природні лиха та катастрофи (ЄКЦ).

Про це 20 серпня повідомила пресслужба Альянсу, пише "Європейська правда".

У своєму запиті ДСНС зазначила, що через ракетні удари Росії по Україні, які призводять до поранень та загибелі цивільних, а також руйнування інфраструктури рятувальники терміново потребують додаткової техніки.

У запиті перераховуються 50 пожежних автодрабин, 17 автопідіймачів, 17 гусеничних і 10 колісних екскаваторів, 30 тягачів із тралами для перевезення вантажів до 100 тонн, а також 25 броньованих евакуаційних автомобілів.

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"Обладнання буде використовуватися територіальними підрозділами ДСНС у різних регіонах України, особливо в тих, що найбільше постраждали від жорстоких російських атак", – зазначили в НАТО.

Євроатлантичний координаційний центр реагування на природні лиха та катастрофи тепер має передати запит України до держав НАТО, а ті повинні відреагувати на нього й надати посильну допомогу, пояснили в ЄКЦ.

Нагадаємо, у травні ЄС передав Державній службі надзвичайних ситуацій три системи розмінування DOK-ING MV-10 для оснащення новостворених піротехнічних підрозділів служби.