Украинские спасатели запросили технику через координационный центр НАТО

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) обратилась за международной помощью через механизм реагирования на чрезвычайные ситуации НАТО – Евроатлантический координационный центр реагирования на природные бедствия и катастрофы (ЕКЦ).

Об этом 20 августа сообщила пресс-служба Альянса, пишет "Европейская правда".

В своем запросе ГСЧС отметила, что из-за ракетных ударов России по Украине, которые приводят к ранениям и гибели гражданских, а также разрушения инфраструктуры спасатели срочно нуждаются в дополнительной технике.

В запросе перечисляются 50 пожарных автолестниц, 17 автоподъемников, 17 гусеничных и 10 колесных экскаваторов, 30 тягачей с тралами для перевозки грузов до 100 тонн, а также 25 бронированных эвакуационных автомобилей.

Реклама:

"Оборудование будет использоваться территориальными подразделениями ГСЧС в различных регионах Украины, особенно в тех, которые больше всего пострадали от жестоких российских атак", – отметили в НАТО.

Евроатлантический координационный центр реагирования на природные бедствия и катастрофы теперь должен передать запрос Украины в государства НАТО, а те должны отреагировать на него и оказать посильную помощь, пояснили в ЕКЦ.

Напомним, в мае ЕС передал Государственной службе чрезвычайных ситуаций три системы разминирования DOK-ING MV-10 для оснащения вновь созданных пиротехнических подразделений службы.