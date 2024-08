Король Британії приїхав у місто, де сталося резонансне вбивство дітей

Король Британії Чарльз ІІІ особисто приїхав до містечка Саутпорт, де у липні сталося резонансне вбивство дітей у танцювальному класі, що спровокувало заворушення по всій країні.

Як повідомляє "Європейська правда", кадри приїзду короля опублікували британські ЗМІ.

Чарльз ІІІ приїхав до Саутпорта, що розташований на березі моря північніше Ліверпуля, вдень у вівторок.

Монарх приїхав до меморіалу з квітів та іграшок, які принесли люди у пам’ять про вбитих дівчат.

Під час візиту він зустрінеться людьми, які вижили після нападу, та безпосередніми свідками події, а також з місцевою адміністрацією.

King Charles has arrived in Southport to meet the victims of a knife attack that claimed the lives of three young girls. pic.twitter.com/O7xRxTvJLh