Король Британії приїхав у місто, де сталося резонансне вбивство дітей

Король Британії Чарльз ІІІ особисто приїхав до містечка Саутпорт, де у липні сталося резонансне вбивство дітей у танцювальному класі, що спровокувало заворушення по всій країні.

Як повідомляє "Європейська правда", кадри приїзду короля опублікували британські ЗМІ.

Чарльз ІІІ приїхав до Саутпорта, що розташований на березі моря північніше Ліверпуля, вдень у вівторок.

PA

Монарх приїхав до меморіалу з квітів та іграшок, які принесли люди у пам’ять про вбитих дівчат.

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Під час візиту він зустрінеться людьми, які вижили після нападу, та безпосередніми свідками події, а також з місцевою адміністрацією.

King Charles has arrived in Southport to meet the victims of a knife attack that claimed the lives of three young girls. pic.twitter.com/O7xRxTvJLh – The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) August 20, 2024

У Букінгемському палаці зазначили, що Чарльз ІІІ давно хотів приїхати у містечко, щоб висловити свою підтримку, але не хотів своїм поспіхом створювати надмірне навантаження для усіх, на кого лягли б приготування його візиту.

Нагадаємо, хвиля заворушень почалася після резонансного нападу з ножем на танцювальний клас в Саутпорті поблизу Ліверпуля, в результаті якого троє дівчаток загинули і ще близько 10 дітей і дорослих отримали поранення.

Безлади з антиіммігрантськими гаслами спровокували неправдиві чутки про те, що нападник-підліток нібито нещодавно прибув у країну як шукач притулку і є мусульманином. Розкриття особи хлопця, який насправді родом з Руанди і народився у Британії, не допомогло заспокоїти ситуацію.

Детальніше про протести у Британії читайте у статті Заворушення з російським слідом: як фейк щодо масового вбивства дітей "розпалив" Британію.