"Друзі Путіна" бояться параду, вибори в Румунії, сварка Орбана і Зеленського: все за вихідні

Зеленський закликав депутатів ратифікувати угоду про надра: заради того, щоб зберегти підтримку США.

Він припускає, що Україна отримає необхідну кількість систем ППО в результаті укладення угоди. Видання The New York Times дізналося, що одну систему Patriot Київ може отримати вже до літа.

У Румунії у неділю – основний день виборів президента, а у Німеччині збирають демонстрації за заборону партії "Альтернатива для Німеччини".

Все важливе і цікаве за вихідні, 3 та 4 травня – в дайджесті "Європейської правди".

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Щодо угоди про надра

Президент України Володимир Зеленський вважає, що його зустріч з Дональдом Трампом у Ватикані 25 квітня призвела до "найкращої розмови" з усіх, які були до того.

"Може, вона була найкоротша, але найпредметніша. При всій повазі до наших команд, але формат тет-а-тет, на мій погляд, спрацював. У нас була правильна атмосфера самої розмови", – пояснив він.

Раніше президент України заявляв, що угода про надра – "перший результат ватиканської зустрічі" з Дональдом Трампом.

Напередодні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль висловив очікування, що Верховна Рада ратифікує підписану угоду про надра зі США до 8 травня.

Зазначимо, наразі не сформовані, не підписані і не опубліковані "технічні" угоди, без яких неможливо зробити висновки про доцільність ратифікації та довгострокові наслідки угоди для України.

Зеленський висловив сподівання, що угода про корисні копалини зі США буде ратифікована у Верховній раді, а ті, хто її не підтримають, мають втратити американські візи.

На його думку, під час ратифікації угоди про надра депутати голосуватимуть "не тільки заради майбутнього, а заради того, щоб сьогодні зберегти те, що нам потрібно", маючи на увазі підтримку США.

При цьому український президент заявив про сигнали, які вказують на можливий вихід США з переговорів про "мир" між Україною та Росією.

"Є такі сигнали, що, напевно, після того як домовляться про ceasefire (припинення вогню. – Ред.), деякі країни будуть хотіти, щоб ми з русскімі залишилися сам на сам", – додав він.

Водночас він висловив упевненість, що Європа "буде поруч, тому що є багато питань, які пов'язані".

Президент США Дональд Трамп допустив, що досягнення мирної угоди між Україною і Росією може виявитись неможливим через велику ненависть між сторонами.

Щодо ППО і іншої зброї для України

Президент Володимир Зеленський висловив припущення, що Україна отримає необхідну кількість систем протиповітряної оборони в результаті укладення угоди про корисні копалини зі США.

Він оцінив, що укладена зі США угода про корисні копалини "сьогодні вигідна обом сторонам".

За словами президента, угода дозволить Україні захищати майбутні інвестиції США, "захищати, зокрема, протиповітряною обороною нашу землю, наших людей".

"І тому ми готові, щоб внеском у це були системи ППО. Я йому (Трампу – Ред.) сказав про ту кількість – він мені сказав, що вони будуть над цим працювати, це не безкоштовні речі. І я хотів би мати можливість, щоб у нас був доступ до закупівлі американської зброї", – додав Зеленський.

Видання The New York Times дізналося, що Україна до літа отримає ще одну систему ППО Patriot, яка розміщувалась в Ізраїлі, а пізніше, ймовірно, ще одну від європейських союзників.

Тим часом у США схвалили продаж Україні обладнання для F-16 на $310 млн.

До пакета, схваленого Держдепом, увійшли такі послуги, як модифікація та модернізація F-16, навчання персоналу, запчастини та ремонт, а також необхідне наземне обладнання.

Крім того, Україна зможе придбати "секретне та несекретне" програмне забезпечення, публікації та технічну документацію, послуги з інженерної, технічної та логістичної підтримки уряду США та підрядників тощо.

До речі, у Чехії планують створити українсько-чеську школу F-16. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом у Празі в неділю.

Також, за його словами, у рамках "чеської снарядної ініціативи" цьогоріч Україна може отримати 1,8 млн одиниць артилерійських боєприпасів: "Ми обговорювали – 1,8 млн снарядів цього року може бути".

За словами українського президента, Київ готує зустріч на рівні радників з нацбезпеки за участю США.

Вибори у Румунії

Румуни у неділю, 4 травня, голосують у першому турі виборів президента, які можуть привести до влади ультраправого євроскептика Джорджа Сіміона.

Усі 18 979 виборчих дільницях працюватимуть до 21:00. Підсумки перших екзит-полів очікуються після закриття дільниць.У списку для голосування – 11 кандидатів.

А вчора у виборах президента Румунії взяв участь молдовський премʼєр Дорін Речан.

У Молдові багато громадян також мають румунські паспорти, що пояснюється історичною та культурною близькістю двох держав.

Відповідно, молдовани мають право голосувати на виборах президента Румунії, де закордонні дільниці почали роботу напередодні, 2 травня.

Другий тур виборів президента країни пройде 18 травня.

Рішення про скасування результатів першого туру голосування, що відбулося восени 2024 року, різко розкритикували високопосадовці нової адміністрації президента США Дональда Трампа, зокрема віцепрезидент Джей Ді Венса та радник президента Ілон Маск.

Цього тижня стало відомо, що Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило про виключення Румунії з програми безвізового вʼїзду, куди вона була додана за попередньої адміністрації Джо Байдена.

"Друзі Путіна" бояться параду

Президент Сербії Александар Вучич може не прилетіти в Москву на парад до 9 травня.

Під час візиту до США він відчув сильний біль у грудях, після чого звернувся по медичну допомогу і, пройшовши обстеження, вирішив повернутися до Сербії.

Одразу після прибуття зі Сполучених Штатів Вучича помістили до Військово-медичного госпіталю у Белграді.

За словами лікаря-кардіолога Драгана Дінчича, після проведення необхідних обстежень та аналізів лікарі зробили висновок, що поточний стан здоров'я Вучича "стабільний і задовільний".

Хоча, впродовж кількох днів президент, вочевидь, не зможе повністю повернутися до своєї звичайної діяльності.

"Безумовно, нереалістично очікувати, що президент зможе повністю повернутися до своєї звичайної діяльності протягом найближчих кількох днів", – додав Дінчич.

Крім того, з’явилися чутки про те, що нібито захворів прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо: він скасував свою програму на 1 травня.

Хоча депутат від словацької партії Smer Ян Ріхтер запевняє, що прем’єр країни все ще планує їхати до Москви на парад до 9 травня.

3 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку їх представників під час запланованих поїздок в Москву 9 травня, оскільки російська сторона може вчиняти щодо гостей будь-які дії, а українська не може нести відповідальність за те, що відбувається у РФ.

Фіцо заявив, що своїми коментарями президент Зеленський погрожує главам держав та прем'єр-міністрам країн, де проживають мільйони людей, і що "так не робиться".

"Якщо пан Зеленський вважає, що його вигуки змусять іноземні делегації не приїхати, то він глибоко помиляється. Але я мусив висловити своє засудження такого способу висловлювання", – сказав словацький прем’єр.

А шведський міністр з питань міграції Йохан Форсселль обурився проведенням у Стокгольмі автопробігу з нагоди 9 травня.

У себе в Х він запропонував позбавляти посвідки на проживання учасників святкування 9 травня.

"Це мене дуже обурює. Участь в екстремістських рухах є прикладом обставин, які можуть підпадати під дію нових вимог для отримання дозволу на проживання", – підкреслив міністр.

Він зазначив, що Швеція не зобов’язана "виявляти гостинність" до тих, хто "загрожує нашому громадському порядку чи безпеці".

Видання Expressen раніше з’ясувало, що російський автопробіг, який щорічно проходить Стокгольмом на честь перемоги Радянського Союзу над нацистською Німеччиною, має зв'язки з кремлівською організацією "Безсмертний полк".

Зазначалось, що серед учасників є колишній нацистський лідер і людина, яка працювала поліцейським в Росії, а також явні прихильники ідей господаря Кремля Владіміра Путіна.

Демонстрації за заборону "АдН"

У Німеччині збирають демонстрації за заборону "Альтернативи для Німеччини" ("АдН").

Мітинги відбудуться 11 травня, про що повідомили об'єднання "Разом проти правих" (Zusammen Gegen rechts) та кампанія "Захистимо людську гідність – заборонимо "АдН" зараз!" (Menschenwürde verteidigen – AfD-Verbot jetzt!).

Вони закликають Бундестаг, Бундесрат і майбутній уряд Німеччини негайно розпочати процедуру заборони "АдН".

Нагадаємо, у пʼятницю Федеральне відомство із захисту конституції класифікувало партію "Альтернатива для Німеччини" як правоекстремістську. Це дає спецслужбам більші повноваження для нагляду за політсилою.

На дострокових виборах у парламенті "АдН" здобула 152 місця – майже удвічі більше, ніж мала, і стала головною опозиційною силою.

А у Міністерстві внутрішніх справ Німеччини повідомили, що майже 200 поліцейських підозрюють в екстремізмі.

Згідно зі звітом, стосовно щонайменше 193 співробітників поліції федеральних земель триває дисциплінарний розгляд або розслідування за підозрою в правих екстремістських поглядах і/або конспірологічній ідеології.

Напередодні держсекретар США Марко Рубіо заявив, що рішення Федерального відомства із захисту конституції Німеччини визнати "АдН" правоекстремістською – це "не демократія, а тиранія під маскою".

У німецькому МЗС відповіли, що це рішення є результатом ретельного та незалежного розслідування і що остаточне рішення ухвалюватимуть незалежні суди.

"Історія навчила нас, що правий екстремізм необхідно зупинити", – зазначили в німецькому Міністерстві закордонних справ.

У Німеччині майже половина населення виступає за заборону партії "Альтернативи для Німеччини".

Сварка Зеленського і Орбана

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив підтримку німецькій ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини", яку Федеральне відомство із захисту конституції визнало правоекстремістською.

"Що, в біса, відбувається в Німеччині?" – запитав Орбан у короткому дописі у соцмережі Х.

Він підтримав лідерку "АдН" Алісу Вайдель, написавши, що вона "може розраховувати" на підтримку Угорщини.

Президент Володимир Зеленський розкритикував угорського премʼєр-міністра Віктора Орбана, який, за його словами, втягує Україну у вибори в Угорщині та робить "дуже небезпечні речі".

Коментуючи заяви Орбана про неможливість вступу України в ЄС, глава держави згадав опитування угорської опозиції, згідно з яким майже 60% за вступ України в ЄС.

"Просто не треба нас втягувати в свої вибори. Він (Орбан. – Ред.) це робить. Тим, що він нас блокує в ЄС. Зрештою, ця методика не буде виграшною. Чому? Тому що все одно люди там за Україну", – переконаний Зеленський.

Глава угорського уряду відповів: "Те, що думає угорський народ, не вирішують президент у Києві чи бюрократи в Брюсселі".

А міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Зеленський "має змиритися з думкою, що всі угорці дійсно мають право висловити свою думку з питання прискореного вступу України до ЄС".

"Україна хоче приєднатися до об’єднання, членами якого є ми, а не навпаки... Тому Київ має обрати відповідний тон", – написав він у Facebook.

Політика Трампа

За даними видання The Washington Post, рішення президента Дональда Трампа звільнити свого радника з національної безпеки Майкла Волца було наслідком повільного накопичення невдоволення його діями.

Телеканал CBS News дізнався, що Білий дім пропонував Майку Волцу обирати з кількох посад після того, як той втратив роботу як радник президента США з нацбезпеки.

У бесіді з главою апарату Білого дому Сьюзі Вайлс Волцу запропонували кілька посольських посад, зокрема у Саудівській Аравії. Після нетривалих роздумів Волц вибрав посаду посла в ООН.

Звільнення Волца відбулося навіть попри те, що деякі інші провідні члени адміністрації, зокрема віцепрезидент Джей Ді Венс, намагалися врятувати його, заявили два високопосадовці Білого дому.

А ще Венс став на захист Трампа, який опублікував себе в образі Папи Римського.

"Як правило, я не маю нічого проти того, щоб люди жартували, але не можу терпіти, коли люди починають дурні війни, в яких гинуть тисячі моїх співвітчизників", – написав Венс у суботньому дописі на X у відповідь на запитання редактора The Bulwark Білла Крістола про те, чи "Венс не має нічого проти такої неповаги та глузування над святим отцем".

Офіційний акаунт Нью-Йоркської католицької конференції в Х розкритикував допис Трампа, який також був опублікований акаунтом Білого дому.

Крім того, Дональд Трамп сказав, що буде президентом два терміни.

Тим часом Китай офіційно натякнув, що відкритий до переговорів зі США про тарифи.

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