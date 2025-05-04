Президент Чехії: "перемир’я" на 2-3 дні не має сенсу

Президент Чехії Петр Павел вважає, що короткочасні "перемир’я" для нібито припинення бойових дій в Україні, які оголошує лідер РФ Владімір Путін, не мають жодного сенсу.

Про це Павел сказав на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у Празі в неділю, повідомляє "Європейська правда".

"Коли ми говоримо про перемир’я на 1-2-3 дні – то таке перемир’я не має сенсу. Ніхто не встигне розпочати переговори. Ми говоримо про 30 днів безумовного перемир’я – з цією пропозицією прийшла Україна", – сказав Павел, висловивши підтримку українській ідеї.

Павел також звернув увагу, що Росія обстрілювала Україну попри так зване "великоднє перемир’я", оголошене у квітні Владіміром Путіним.

"Якщо ж говорити про завершення війни – то всі карти поки що має президент Путін. Йому достатньо тільки ухвалити рішення, але поки що він таке бажання не виявляв", – відзначив чеський президент.

Павел також повідомив, що в рамках "чеської ініціативи" з поставки снарядів Україні нині йде мова про постачання на 2026 рік.

Окрім того, чеський президент підтвердив, що цьогоріч у межах "чеської ініціативи" Україні сподіваються передати 1,8 млн артилерійських боєприпасів.