Король Британии приехал в город, где произошло резонансное убийство детей

Король Великобритании Чарльз III лично приехал в городок Саутпорт, где в июле произошло резонансное убийство детей в танцевальном классе, что спровоцировало беспорядки по всей стране.

Как сообщает "Европейская правда", кадры приезда короля опубликовали британские СМИ.

Чарльз III приехал в Саутпорт, расположенный на берегу моря севернее Ливерпуля, днем во вторник.

Монарх приехал к мемориалу из цветов и игрушек, которые принесли люди в память об убитых девочках.

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Во время визита он встретится с людьми, которые выжили после нападения, и непосредственными свидетелями происшествия, а также с местной администрацией.

Напомним, волна беспорядков началась после резонансного нападения с ножом на танцевальный класс в Саутпорте близ Ливерпуля, в результате которого трое девочек погибли и еще около 10 детей и взрослых получили ранения.

Беспорядки с антииммигрантскими лозунгами спровоцировали ложные слухи о том, что нападавший-подросток якобы недавно прибыл в страну как искатель убежища и является мусульманином. Раскрытие личности парня, который на самом деле родом из Руанды и родился в Британии, не помогло успокоить ситуацию.

Подробнее о протестах в Британии читайте в статье Беспорядки с российским следом: как фейк о массовом убийстве детей "разжег" Британию.