Опитування виборців на виході з виборчих дільниць, як і очікувалося, віддають проросійському Джордже Сіміону перемогу у першому турі виборів президента Румунії.

Про це свідчать обидва екзитполи, що проводилися у Румунії, повідомляє "Європейська правда".

За посаду президента на виборах, у 2025 році змагалися 5 кандидатів: проросійський ультраправий Джордже Сіміон, кандидат від чинної урядової коаліції Крін Антонеску, ліберальний мер Бухаресту Нікушор Дан, експрем’єр Віктор Понта та ліберальна політикиня Елена Ласконі, яка на виборах минулого року набрала несподівано високий результат, фінішувала другою.

Екзитпол, проведений компанією Avangarde, прогнозує, що Сіміон отримає перше місце і 30% голосів виборців всередині Румунії. Друге місце за цим прогнозом ділять Антонеску і Дан – по 23%. Понта і Ласконі за цим опитуванням отримують 15% і 4%.

Перше місце Сіміона підтвердив екзитпол компанії Curs. Тут проросійський кандидат отримав навіть вищий результат, 33,1%. Кандидат від влади Антонеску за цим прогнозом має друге місце і 22,9%, Дан – 20,9%, Понта і Ласконі – 14,7% та 4,4%.

Утім, організатори опитування наголошують, що їхнї опитування не враховують голоси румунських виборців за кордоном, голосування яких ще триває. Вже відомо, що закордонні голоси складуть понад 10% від голосів усередині країни. Очікується, що лідерами голосування за кордоном будуть Сіміоне та Дан.

Другий тур виборів президента Румунії відбудеться 18 травня.

Про розклад сил на виборах у Румунії читайте у статті: Атака РФ не тільки на Румунію.

Про Джордже Сіміона Європейська правда розповідала у статті: Заміна на ультраправому фланзі: що відомо про нового фаворита на посаду президента Румунії.