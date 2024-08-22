У парламенті Болгарії хочуть "нейтралізувати" скандальний закон про "гей-пропаганду"

Болгарська проєвропейська партія "Продовжуємо зміни" запропонувала внести поправки до закону про дошкільну та шкільну освіту, які б нівелювали ухвалену нещодавно заборону на так звану гей-пропаганду в школах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БНР.

Як пояснюють у "Продовжуємо зміни", ідея їхньої поправки – скасувати визначення "нетрадиційної сексуальної орієнтації", яку парламент ухвалив на початку місяця.

На думку партії, ці зміни запустили "небезпечний процес до фашизму в Болгарії", а поправки борються з проблемою, якої не існує.

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"У болгарських школах немає ніякої пропаганди. Вона була заборонена законом раніше. Будь-який контент, який потрапляє до учнів, будь-який підручник, будь-який навчальний посібник або навчальна програма проходить через схвалення Міністерства освіти і науки", – пояснив речник "Продовжуємо зміни".

Нагадаємо, парламент Болгарії 7 серпня схвалив законопроєкт за ініціативи проросійської партії "Відродження", його підтримали деякі проєвропейські партії. Минулого тижня закон промульгував болгарський президент Румен Радєв, після чого той набув чинності.

Ухвалені норми забороняють "просування, популяризацію і підтримку ідей і поглядів, пов'язаних з нетрадиційною сексуальною орієнтацією або сексуальною ідентифікацією, відмінною від біологічної", в школах.

Окремим голосуванням у середу законодавці також схвалили закон, що визначає "нетрадиційну сексуальну орієнтацію" як таку, що "відрізняється від загальноприйнятих і усталених у болгарській правовій традиції уявлень про емоційний, романтичний, сексуальний або чуттєвий потяг між особами протилежної статі".

У ЄС схожу боротьбу з "ЛГБТ-пропагандою" оголосив також глава угорського уряду Віктор Орбан, через що у нього виник гострий конфлікт із Брюсселем.