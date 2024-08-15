Президент Болгарії підписав закон про заборону "гей-пропаганди" у школах

Болгарський президент Румен Радєв підписав зміни до закону "Про дошкільну та шкільну освіту", які передбачають заборону "пропаганди нетрадиційної сексуальної орієнтації" у школах.

Про це в четвер, 15 серпня, повідомила пресслужба президента Болгарії, пише "Європейська правда".

У пресслужбі Радєва на питання про його оцінку закону коротко відповіли, що той висловив своє ставлення, "підписавши указ про його промульгацію".

Це сталось попри заклики комісара Ради Європи з прав людини Майкла О’Флаерті відхилити закон.

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Нагадаємо, парламент Болгарії 7 серпня схвалив законопроєкт за ініціативи проросійської партії "Відродження", його підтримали деякі проєвропейські партії.

Ухвалені норми забороняють "просування, популяризацію і підтримку ідей і поглядів, пов'язаних з нетрадиційною сексуальною орієнтацією або сексуальною ідентифікацією, відмінною від біологічної", в школах.

Окремим голосуванням у середу законодавці також схвалили закон, що визначає "нетрадиційну сексуальну орієнтацію" як таку, що "відрізняється від загальноприйнятих і усталених у болгарській правовій традиції уявлень про емоційний, романтичний, сексуальний або чуттєвий потяг між особами протилежної статі".

Європейська комісія на тлі ухвалення в Болгарії законопроєкту про заборону "гей-пропаганди" у школах нагадала, що ЄС виступає за протидію дискримінації.

У ЄС схожу боротьбу з "ЛГБТ-пропагандою" оголосив також глава угорського уряду Віктор Орбан, через що у нього виник гострий конфлікт із Брюсселем.