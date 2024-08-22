Міністр освіти Словаччини проти заборони "гей-пропаганди" у школах

Словацький міністр освіти Томаш Друкер виступив проти пропозиції ультраправої Словацької національної партії (SNS), яка входить до урядової коаліції, ухвалити заборону так званої гей-пропаганди у школах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

На початку серпня SNS оголосила, що запропонує "закон проти ЛГБТК+ пропаганди" в школах, метою якого є "створення умов для забезпечення того, щоб освіта залишалася нейтральною і зосередженою на традиційних цінностях".

Друкер, який представляє іншу партію коаліції, "Голос", заявив про відмову впроваджувати цю ініціативу в шкільній освіті.

Реклама:

"Зміст освіти буде визначатися виключно експертами та вчителями під час мого перебування на посаді міністра освіти. Я абсолютно відкидаю будь-яку політизацію освіти і поспішні втручання в освіту", – заявив голова Міносвіти Словаччини.

Під час розподілу портфелів у словацькому уряді партія "Голос" отримала право на самостійну політику у сфері освіти.

Уряд Словаччини на чолі з Робертом Фіцо не вперше висловлював суперечливі заяви стосовно ЛГБТ+.

Сам Фіцо обіцяв боротись із "гендерною ідеологією" у Словаччині, а його міністерка культури Мартіна Шимковічова скоротила фінансування ЛГБТ-проєктів і звинувачувала гомосексуалів у низькому рівні народжуваності в Європі.

Нагадаємо, у Болгарії вже ухвалили закон про боротьбу з "гей-пропагандою" у школах, який викликав протести й засудження з боку правозахисних груп.