В парламенте Болгарии хотят "нейтрализовать" скандальный закон о "гей-пропаганде"

Болгарская проевропейская партия "Продолжаем изменения" предложила внести поправки в закон о дошкольном и школьном образовании, которые бы нивелировали принятый недавно запрет на так называемую гей-пропаганду в школах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БНР.

Как объясняют в "Продолжаем изменения", идея их поправки – отменить определение "нетрадиционной сексуальной ориентации", которую парламент принял в начале месяца.

По мнению партии, эти изменения запустили "опасный процесс к фашизму в Болгарии", а поправки борются с несуществующей проблемой.

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"В болгарских школах нет никакой пропаганды. Она была запрещена законом ранее. Любой контент, который попадает к ученикам, любой учебник, любое учебное пособие или учебная программа проходит через одобрение Министерства образования и науки", – пояснил представитель „Продолжаем изменения".

Напомним, парламент Болгарии 7 августа одобрил законопроект по инициативе пророссийской партии "Возрождение", его поддержали некоторые проевропейские партии. На прошлой неделе закон промульгировал болгарский президент Румен Радев, после чего тот вступил в силу.

Принятые нормы запрещают "продвижение, популяризацию и поддержку идей и взглядов, связанных с нетрадиционной сексуальной ориентацией или сексуальной идентификацией, отличной от биологической", в школах.

Отдельным голосованием в среду законодатели также одобрили закон, определяющий "нетрадиционную сексуальную ориентацию" как такую, которая "отличается от общепринятых и устоявшихся в болгарской правовой традиции представлений об эмоциональном, романтическом, сексуальном или чувственном влечении между лицами противоположного пола".

В ЕС похожую борьбу с "ЛГБТ-пропагандой" объявил также глава венгерского правительства Виктор Орбан, из-за чего у него возник острый конфликт с Брюсселем.