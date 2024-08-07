Парламент Болгарії підтримав заборону "гей-пропаганди" у школах

Болгарський парламент у середу, 7 серпня, підтримав пропозицію проросійської партії "Відродження" про заборону так званої "пропаганди нетрадиційної сексуальної орієнтації" у школах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал BIRN.

Загалом "за" проголосували 135 з 240 депутатів, причому ухвалення закону передусім забезпечили голоси проєвропейської правоцентристської партії ГЄРБ колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова.

Ухвалена поправка до закону "Про дошкільну та шкільну освіту" забороняє "пропаганду, популяризацію та заохочення, прямо чи опосередковано, ідей і поглядів, пов'язаних із нетрадиційною сексуальною орієнтацією або гендерною ідентифікацією, відмінною від біологічної".

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У тексті не згадується про санкції і не уточнюється, які саме "ідеї та погляди" вважатимуться протиправними. Також ініціатори закону не пояснили, на підставі чого говорили про зростання присутності тем про сексуальну та гендерну ідентичність у шкільній освіті.

Під час обговорення лідерка болгарської Соціалістичної партії (яка підтримала закон) Корнелія Нінова розповіла, як болгарські сім'ї за кордоном зв'язалися з нею, щоб попередити про небезпеку "гендерної ідеології" на Заході.

Партія Нінової у 2023 році намагалася ініціювати референдум проти "гендерної ідеології", а з 2017-го рішуче виступає проти Стамбульської конвенції, інтерпретуючи її як таку, що просуває права ЛГБТК+.

Рішення парламенту Болгарії різко розкритикували правозахисні та ЛГБТ-організації, а під будівлею парламенту планували провести акцію протесту.

Нагадаємо, що раніше подібний закон про "захист сімейних цінностей" та протидію "ЛГБТ-пропаганді" ухвалили в першому читанні в парламенті Грузії. У ЄС схожу боротьбу з "ЛГБТ-пропагандою" оголосив також глава угорського уряду Віктор Орбан, через що у нього виник гострий конфлікт із Брюсселем.