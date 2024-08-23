Перед будівлею Європарламенту розгорнули 30-метровий прапор України

З нагоди 33-річчя проголошення незалежності України, яке відзначатиметься 24 серпня, біля будівлі Європейського парламенту в п’ятницю розгорнули 30-метровий український прапор.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Урочисті заходи з нагоди Дня незалежності України відбулись на еспланаді "Солідарність", де на флагштоку підняли прапор України.

Фото: скриншот відео

Паралельно представники української громади Брюсселя розгорнули 30-метровий український стяг на церемонії, яку відвідали представники інституцій Євросоюзу – віцепрезидентка Європарламенту Софі Вільмес і єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

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Фото: скриншот відео

І Вільмес, і Бретон запевнили в підтримці України з боку Євросоюзу та відзначили український народ за його мужність у стримуванні повномасштабної російської агресії. Єврокомісар зокрема завершив промову гаслом "Слава Україні".

Також у межах урочистостей виступив заступник голови Представництва України при ЄС Сергій Терешко та виконали український гімн.

Напередодні стало відомо, що фінський уряд в суботу підніме українські державні прапори з нагоди Дня незалежності України.

А в Будапешті до Дня незалежності України Ланцюговий міст, який є одним із символів міста, підсвітять кольорами українського прапора.