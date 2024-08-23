Перед зданием Европарламента развернули 30-метровый флаг Украины

По случаю 33-летия провозглашения независимости Украины, которое будет отмечаться 24 августа, у здания Европейского парламента в пятницу развернули 30-метровый украинский флаг.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Торжественные мероприятия по случаю Дня независимости Украины состоялись на эспланаде "Солидарность", где на флагштоке подняли флаг Украины.

Фото: скриншот видео

Параллельно представители украинской общины Брюсселя развернули 30-метровый украинский флаг на церемонии, которую посетили представители институтов Евросоюза – вице-президент Европарламента Софи Вильмес и еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

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Фото: скриншот видео

И Вильмес, и Бретон заверили в поддержке Украины со стороны Евросоюза и отметили мужество украинского народа в сдерживании полномасштабной российской агрессии. Еврокомиссар в частности завершил речь лозунгом "Слава Украине".

Также в рамках торжеств выступил заместитель главы представительства Украины при ЕС Сергей Терешко и исполнили украинский гимн.

Накануне стало известно, что финское правительство в субботу поднимет украинские государственные флаги по случаю Дня независимости Украины.

А в Будапеште ко Дню независимости Украины Цепной мост, который является одним из символов города, подсветят цветами украинского флага.