Перед зданием Европарламента развернули 30-метровый флаг Украины
Новости — Пятница, 23 августа 2024, 16:56 —
По случаю 33-летия провозглашения независимости Украины, которое будет отмечаться 24 августа, у здания Европейского парламента в пятницу развернули 30-метровый украинский флаг.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Торжественные мероприятия по случаю Дня независимости Украины состоялись на эспланаде "Солидарность", где на флагштоке подняли флаг Украины.
Параллельно представители украинской общины Брюсселя развернули 30-метровый украинский флаг на церемонии, которую посетили представители институтов Евросоюза – вице-президент Европарламента Софи Вильмес и еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
И Вильмес, и Бретон заверили в поддержке Украины со стороны Евросоюза и отметили мужество украинского народа в сдерживании полномасштабной российской агрессии. Еврокомиссар в частности завершил речь лозунгом "Слава Украине".
Также в рамках торжеств выступил заместитель главы представительства Украины при ЕС Сергей Терешко и исполнили украинский гимн.
Накануне стало известно, что финское правительство в субботу поднимет украинские государственные флаги по случаю Дня независимости Украины.
А в Будапеште ко Дню независимости Украины Цепной мост, который является одним из символов города, подсветят цветами украинского флага.