В уряді Німеччини обговорюють припинення держпідтримки церков

У німецькій урядовій коаліції на тлі дефіциту бюджету заговорили про припинення фінансової підтримки церков, на яку витрачаються сотні мільйонів євро.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

З кожним роком у Німеччині стає все більше людей, які зовсім не ходять у церкву, проте церкви продовжують отримувати підтримку з держбюджету на приблизно 550 млн євро щорічно.

У коаліції заговорили про те, щоб змінити цю практику і внести восени відповідний законопроєкт, хоча керівництво федеральних земель виступає проти.

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Реформу хочуть оформити у такий спосіб, щоб для її затвердження не потрібна була згода Бундесрату, верхньої палати.

Практика фінансової підтримки церков виникла з масштабної експропріації державою церковних земель у ХІХ сторіччі, щорічні виплати отримують і католицькі, і протестантські церкви.

Зі зростаючою секуляризацією німецького суспільства почали лунати питання, чи справедливо, щоб кошти платників податків з держбюджету за замовчуванням використовувалися на фінансування релігійних громад, до яких ті не мають жодного відношення.

У разі призупинення виплат з держбюджету федеральним землям довелося би збільшити свою частку підтримки, тож вони чинять спротив таким ініціативам, а деякі кажуть, що просто не мають на це коштів.

Нагадаємо, тривала суперечка щодо бюджету в уряді Німеччини вже викликає побоювання щодо розпаду коаліції.

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