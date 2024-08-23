В правительстве Германии обсуждают прекращение господдержки церквей

В немецкой коалиции на фоне дефицита бюджета заговорили о прекращении финансовой поддержки церквей, на которую тратятся сотни миллионов евро.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

С каждым годом в Германии становится все больше людей, которые совсем не ходят в церковь, однако церкви продолжают получать поддержку из госбюджета на примерно 550 млн евро ежегодно.

В коалиции заговорили о том, чтобы изменить эту практику и внести осенью соответствующий законопроект, хотя руководство федеральных земель выступает против.

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Реформу хотят оформить таким образом, чтобы для ее утверждения не нужно было согласие Бундесрата, верхней палаты.

Практика финансовой поддержки церквей возникла из масштабной экспроприации государством церковных земель в XIX веке, ежегодные выплаты получают и католические, и протестантские церкви.

С растущей секуляризацией немецкого общества начали звучать вопросы, справедливо ли, чтобы средства налогоплательщиков из госбюджета по умолчанию использовались на финансирование религиозных общин, к которым те не имеют никакого отношения.

В случае приостановления выплат из госбюджета федеральным землям пришлось бы увеличить свою долю поддержки, поэтому они сопротивляются таким инициативам, а некоторые говорят, что просто не имеют на это средств.

Напомним, длительный спор по бюджету в правительстве Германии уже вызывает опасения относительно распада коалиции.

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