Віцеканцлер Німеччини застеріг від ризику розпаду урядової коаліції

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек застерігає від ризику розпаду урядової коаліції на тлі тривалої суперечки щодо бюджету.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Габека наводить Tagesschau.

Німецький віцеканцлер закликав коаліцію, до якої входять Соціал-демократична партія, "Зелені" і Вільна демократична партія, виконувати свою роботу.

"Так само, як мільйони людей роблять свою роботу. З силою, концентрацією і бажанням довести справу до кінця. Зі свого боку, я хочу це робити", – зазначив він.

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Габек наголосив, що "не може бути й мови" про дострокові вибори.

"Недарма в Основному законі сказано, що Бундестаг обирається на чотири роки", – додав він.

Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав, що робота з партнерами з "Зелених" і Вільної демократичної партії є "виснажливою".

Останнє опитування засвідчило, що більшість жителів Німеччини вважає, що канцлер Олаф Шольц погано справляється зі своїми обов'язками і йому бракує лідерських якостей.