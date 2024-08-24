Дуда розповів, за яких умов попросив би Зеленського більше не вбивати росіян

Президент Польщі Анджей Дуда запевнив, що просив би свого українського колегу Володимира Зеленського не стріляти у російських солдат, якщо вони вирішать піти з України.

Про це він сказав на пресконференції у Києві з президентом Володимиром Зеленським та прем’єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте, повідомляє "Європейська правда".

Дуда пригадав часи, коли Польща виходила з радянської зони впливу, але на території країни ще були радянські війська.

"Вони залишили Польщу протягом кількох найближчих років. І ми тоді на демонстраціях кричали такий лозунг: "Совєти, додому". Українці теж мають такий лозунг, але він стосується російського воєнного корабля", – зазначив він.

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"Якщо хтось на когось нападає, то мусить брати до уваги, що сам буде побитий. Але якщо буде так, що росіяни зроблять те, що повинні зробити, тобто повернуться додому і російські війська будуть виходити з України і українські війська будуть їх атакувати, то я перший візьмусь за телефон і задзвоню до Володимира Зеленського і скажу: не бомбардуйте їх, коли вони ідуть геть.

Облиште їх, хай ідуть додому. Я можу обіцяти це російським солдатам", – сказав польський президент.

"А якщо буде зайнято?" – іронічно відповів йому Зеленський. Однак Дуда наголосив, що дзвонитиме доки не додзвониться.

"Але поки Росія атакує Україну на війні, яку сама розпочала, то мусить брати до уваги, щто той, хто мечем воює, від меча гине", – наголосив Дуда.

Президент Польщі Анджей Дуда у своїй промові на День незалежності України у Києві висловив впевненість у тому, що Україна зможе відстояти свою свободу і "війна незабаром завершиться перемогою", а також підкреслив, що вважає те, що об’єднує Україну та Польщу, cильнішим за суперечності.