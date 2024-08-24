Дуда рассказал, при каких условиях попросил бы Зеленского больше не убивать россиян

Президент Польши Анджей Дуда заверил, что просил бы своего украинского коллегу Владимира Зеленского не стрелять в российских солдат, если они решат уйти из Украины.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, сообщает "Европейская правда".

Дуда вспомнил времена, когда Польша выходила из советской зоны влияния, но на территории страны еще были советские войска.

"Они покинули Польшу в течение нескольких ближайших лет. И мы тогда на демонстрациях кричали такой лозунг: "Советы, домой". Украинцы тоже имеют такой лозунг, но он касается российского военного корабля", – отметил он.

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"Если кто-то на кого-то нападает, то должен принимать во внимание, что сам будет избит. Но если будет так, что россияне сделают то, что должны сделать, то есть вернутся домой и российские войска будут выходить из Украины и украинские войска будут их атаковать, то я первый возьмусь за телефон и позвоню Владимиру Зеленскому и скажу: не бомбардируйте их, когда они уходят.

Оставьте их, пусть идут домой. Я могу обещать это российским солдатам", – сказал польский президент.

"А если будет занято?" – иронично ответил ему Зеленский. Однако Дуда подчеркнул, что будет звонить пока не дозвонится.

"Но пока Россия атакует Украину на войне, которую сама начала, то должна принимать во внимание, что тот, кто мечом воюет, от меча погибает", – подчеркнул Дуда.

Президент Польши Анджей Дуда в своей речи на День независимости Украины в Киеве выразил уверенность в том, что Украина сможет отстоять свою свободу и "война вскоре завершится победой", а также подчеркнул, что считает то, что объединяет Украину и Польшу, сильнее противоречий.