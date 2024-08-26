В Ісландії крижана печера обвалилась на групу туристів: щонайменш один загиблий

Щонайменш один турист загинув внаслідок обвалу льодовикової печери в Ісландії, ще двох продовжують шукати.

Про це повідомляє RUV, пише "Європейська правда".

Інцидент стався в районі льодовикової лагуни Йокюльсарлон на півдні Ісландії. Повідомлення про обвал надійшло у неділю близько 15 години. На той час у печері було 25 туристів.

На місце одразу вилетіли два гелікоптери берегової охорони та рятувальні команди.

Реклама:

З-під завалів витягли двох туристів. Одного з них оголосили мертвим, іншу людину госпіталізували, загрози для їїї життя немає.

Тривають пошуки ще двох із групи, які вочевидь залишаються під завалами. Умови на місцевості дуже складні.

Для решти учасників групи, які не постраждали, облаштували прихисток.

Нагадаємо, минулого тижня на південному заході Ісландії розпочалося виверження вулкана, яке стало вже шостим з грудня.

Серія трагічних інцидентів останнім часом сталася також у французьких та італійських Альпах.