В Исландии ледяная пещера обвалилась на группу туристов: по меньшей мере один погибший

По меньшей мере один турист погиб в результате обвала ледниковой пещеры в Исландии, еще двух продолжают искать.

Об этом сообщает RUV, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в районе ледниковой лагуны Йокюльсарлон на юге Исландии. Сообщение об обвале поступило в воскресенье около 15 часов. В то время в пещере было 25 туристов.

На место сразу вылетели два вертолета береговой охраны и спасательные команды.

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Из-под завалов вытащили двух туристов. Одного из них объявили мертвым, другого человека госпитализировали, угрозы для его жизни нет.

Продолжаются поиски еще двух из группы, которые очевидно остаются под завалами. Условия на местности очень сложные.

Для остальных участников группы, которые не пострадали, обустроили убежище.

Напомним, на прошлой неделе на юго-западе Исландии началось извержение вулкана, которое стало уже шестым с декабря.

Серия трагических инцидентов в последнее время произошла также во французских и итальянских Альпах.