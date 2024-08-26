Польша подняла авиацию из-за массированного российского удара по Украине

Утром 26 августа Польша подняла авиацию из-за угрозы российских ракет, пока Украина находится под массированным вражеским ударом.

Об этом сообщило Оперативное командование польской армии в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Как отметили польские военные, с "раннего утра" они наблюдают интенсивные удары России по объектам, которые "расположены, в том числе, на западной территории Украины".

По данным Польши, последняя такая активизация деятельности российской авиации, в ходе которой были нанесены удары на западе Украины, была зафиксирована 8 июля этого года. Тогда россияне нанесли массированный ракетный удар по Киеву – под вражеским огнем, в частности, оказалась детская больница Охматдет, а в Шевченковском районе столицы был полностью уничтожен подъезд жилого дома. В тот день погибли 33 человека, а еще 121 получили ранения.

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Польские военные отметили, что все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства страны – запущены.

Как известно, в результате российской ракетной атаки в некоторых районах Киева возникли перебои с энергоснабжением, а в Луцке на Волыни поврежден многоквартирный дом.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда в своей речи на День независимости Украины в Киеве выразил уверенность в том, что Украина сможет отстоять свою свободу и "война вскоре завершится победой", а также подчеркнул, что считает то, что объединяет Украину и Польшу, сильнее противоречий.

Также он заверил, что просил бы своего украинского коллегу Владимира Зеленского не стрелять в российских солдат, если они решат уйти из Украины.