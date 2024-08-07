Крит сколихнули три землетруси протягом 26 хвилин

У середу вранці на грецькому острові Крит сталися три землетруси магнітудою 4 і вище протягом менші ніж пів години.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Перший підземний поштовх магнітудою 4,1 стався об 11.21 ранку. За ним послідував сильніший поштовх магнітудою 4,8 всього через дві хвилини. Третій землетрус магнітудою 4,5 стався об 11.47 ранку.

Епіцентр цих підземних поштовхів знаходився за 68 кілометрів на південь від Іракліо. Завдяки невеликій глибині залягання – 5 кілометрів – поштовхи широко відчувалися по всьому регіону.

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Про постраждалих і руйнування не повідомляється.

У коментарях для громадського радіо Васіліс Карастатіс, заступник директора Афінського геодинамічного інституту Національної обсерваторії Афін, заявив, що район, де сталися підземні поштовхи, є частиною Грецької дуги, одного з найбільш сейсмічно активних регіонів у Західній Євразії. Виходячи з цих даних, сейсмічну активність в регіоні можна вважати нормальною. Однак він додав, що потрібно більше часу, щоб відстежити, як розвиватиметься активність.

Нагадаємо, 1 серпня землетрус магнітудою 4,1 стався в другій половині дня у Румунії у сейсмічній зоні Вранча.

А в Грузії 16 червня сталося одразу чотири землетруси протягом дня.